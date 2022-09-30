Патрушев заявил о причастности Запада к более ранним подрывам трубопроводов

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У России нет никаких доказательств причастности западных спецслужб к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», однако подобное происходило раньше. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

— Я сейчас не буду называть, но они этим занимались, — заметил он.

В скором времени Россия озвучит более подробную информацию по этому поводу, сказал Патрушев эфире телеканала «Россия 1».

Президент США Джо Байден заявил, что против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» была совершена диверсия.

В ночь на 26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления.

Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока». Позднее стало известно, что на месте утечки из газопровода «Северный поток» были зафиксированы мощные подводные взрывы.

Германия склоняется к версии скрытого военного маневра на газопроводах. Уточняется, что причиной падения давления в газопроводе «Северный поток — 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия.