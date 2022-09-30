Байден: Против «Северных потоков» совершили диверсию

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Против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» была совершена диверсия. Об этом в пятницу, 30 сентября, заявил президент США Джо Байден.

— Позвольте мне сказать следующее: это был преднамеренный акт диверсии, — заметил он.

Байден также обвинил Россию в том, что она сейчас якобы занимается распространением дезинформации и фейков об аварии на газопроводах. США ведут активную работу со своими союзниками по установке истинной причины аварии, передает ТАСС.

В ночь на 26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления.

Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока». Позднее стало известно, что на месте утечки из газопровода «Северный поток» были зафиксированы мощные подводные взрывы.

Германия склоняется к версии скрытого военного маневра на газопроводах. Уточняется, что причиной падения давления в газопроводе «Северный поток — 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно Брюсселю все равно придется когда-нибудь объясняться со своими же гражданами по поводу аварии на газопроводах.