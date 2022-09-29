«Правда бывает страшной»: Захарова заявила, что Брюсселю придется объясняться

Фото: МИД РФ

После аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» западные страны стали абсурдно обвинять в этом Россию. Но Брюсселю все равно придется когда-нибудь объясняться со своими же гражданами. Об этом в четверг, 29 сентября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Правда бывает страшной, но когда-то Брюсселю придется все-таки объясняться со своими гражданами, что же такое они сотворили со своим континентом…с нашим континентом, это и наш континент тоже, — заявила она.

Захарова также заметила, что для Европы недопустима сама мысль о том, что за этим инцидентом могут стоять их «главные союзники» — США. Вашингтон никогда не скрывал, что главная его задача сейчас — оторвать Европу от энергоресурсов из России.

Диверсия на газопроводах поможет Америке нарастить поставки сжиженного природного газа в Евросоюз, написала Захарова в своем Telegram-канале.

В ночь на 26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока». Позднее стало известно, что на месте утечки из газопровода «Северный поток» были зафиксированы мощные подводные взрывы.

Германия склоняется к версии скрытого военного маневра на газопроводах. Уточняется, что причиной падения давления в газопроводе «Северный поток — 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия.