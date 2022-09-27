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На месте утечки из «Северного потока» были зафиксированы мощные подводные взрывы

Евгений Белоусов
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На месте утечки из «Северного потока» были зафиксированы мощные подводные взрывы
Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

На месте утечки из газопровода «Северный поток» были зафиксированы мощные подводные взрывы. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщили в Шведском национальном сейсмоцентре.

Новость дополняется.

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