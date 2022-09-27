Spiegel: В Германии допустили вероятность диверсии на «Северных потоках»

Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Правительство Германии не исключает возможность диверсии на газопроводах «Северный поток». Об этом во вторник, 27 сентября, сообщает издание Der Spiegel.

Уточняется, что причиной падения давления в газопроводе «Северный поток — 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия.

Предполагается, что ее целью могло быть создание неопределенности на европейских газовых рынках. В настоящее время, как пишет издание, идет проверка концепции безопасности других трубопроводов и систем газоснабжения, передает ТАСС.

В ночь на 26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются Германия, Дания, Швеция, Финляндия и Россия.

Аналогичная ситуация позже произошла на обеих нитках «Северного потока». На данный момент причины инцидента выясняются.

Эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов в беседе с «Вечерней Москвой» обозначил возможные причины инцидента. По его словам, важно дождаться уточнений по произошедшей ситуации — тогда можно будет делать конкретные выводы.