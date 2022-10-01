Украинка пожаловалась на бросившего ее британца, спускавшего деньги в онлайн-казино

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Украинская беженка София Каркадым, уведшая британца Энтони Гарнетта из семьи, пожаловалась на плохое обращение со стороны возлюбленного, пишет в пятницу, 30 сентября, британская пресса.

По словам 22-летней украинки, мужчина относился к ней как к «девочке на побегушках» и спустил полтысячи фунтов стерлингов на азартные онлайн-игры. Пока девушка занималась домашним хозяйством, стирала, убирала, готовила, а также оплачивала продукты и счета из своего пособия, ее партнер целые дни проводил, сидя за компьютером.

— Я умоляла его остановиться, но он не прекращал и говорил, что ему нравится спускать деньги в казино, — приводит РИА Новости слова Каркадым.

В настоящее время украинская беженка проживает в специализированном кризисном центре, поскольку мужчина по итогу выгнал девушку из их съемной квартиры.

В середине июля стало известно, что Энтони Гарнетт, который расстался с женой ради беженки с Украины, разорился по причине повышенного внимания к его новому роману со стороны журналистов.

Мужчина руководил охранной фирмой, у которой были контракты с Национальной службой здравоохранения Великобритании. Впоследствии он потерял их из-за того, что журналисты появлялись на его рабочем месте, беспокоя чиновников.