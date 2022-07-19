Бросивший супругу ради украинской беженки британец разорился

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Житель Великобритании Энтони Гарнетт, который расстался с женой ради беженки с Украины, разорился из-за повышенного внимания к его новому роману со стороны журналистов. Об этом сообщило издание The Daily Star.

— Я хочу показать людям, что я не вымогатель государственных пособий, я знаю, что правильно. Раньше у меня был очень успешный бизнес. Я посвятил себя ему, в некоторые рабочие недели я тратил на него более 80 часов, — рассказал мужчина, отметив, что теперь они с новой возлюбленной Софией Каркадым «пытаются выживать».

Гарнетт руководил охранной фирмой, у которой были контракты с Национальной службой здравоохранения Великобритании. Впоследствии он их потерял из-за того, что журналисты появлялись на его рабочем месте, беспокоя чиновников.

Британец пожаловался, что его сотрудников «достают» представители СМИ даже в пабах и клубах, пытаясь добыть его номер телефона. В результате мужчина практически лишился заработка.

— Я жил на то, что мне платили газеты. Я исчерпал кредитные лимиты, мне помогали члены семьи, — отметил Гарнетт.

По его словам, сейчас он не может обставить мебелью арендованное жилье, где живет с украинкой. При этом мужчина подчеркнул, что Каркадым является его «приоритетом».

В конце мая стало известно, что жительница Львова София Каркадым всего за десять дней своего пребывания в Великобритании разрушила семью Гарнетта. Вместе со своей супругой Лорной они приютили 22-летнюю украинку, но уже через несколько дней глава семейства ушел к новой возлюбленной, оставив двоих детей.