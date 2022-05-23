The Sun: Сбежавшая в Британию украинка за 10 дней разрушила приютившую ее семью

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Беженка из Украины всего за десять дней своего пребывания в другой стране разрушила приютившую ее в Великобритании семью, сообщает в воскресенье, 22 мая, британский таблоид The Sun.

Работавшая в IT-сфере во Львове 22-летняя София Каркадым покинула свою родину и оказалась в семье 28-летней Лорны Гарнетт, которая проживает в Западном Йоркшире. Вместе с мужем Энтони они предоставили молодой украинке свой дом в качестве убежища. Как пишет РИА Новости, уже через десять дней пребывания девушки на новом месте глава семейства решил уйти от жены к новой избраннице после десяти лет брака.

Как итог — Лорна предложила Софии покинуть их дом. Однако ее муж съехал вместе с украинкой.

— Мы очень сожалеем о том, что нам пришлось причинить столько боли, но с Софией у меня возникла такая тесная связь, какой у меня никогда прежде не было, — приводят британские журналисты слова мужчины.

Теперь Каркадым вместе с новым возлюбленным живут у его родителей и просматривают объявления об аренде квартир. Особое внимание они обращают на современные апартаменты в центре города. Кроме того, новоявленная пара уже подала заявку на постоянную визу для 22-летней беженки.

Накануне стало известно, что уборщик львовского кафе, которое посетила во время своего визита на Украину звезда Голливуда Анджелина Джоли, выставил на продажу недоеденный ею круассан.