Недоеденный Анджелиной Джоли во Львове круассан продают за 2,5 миллиона рублей
Уборщик львовского кафе, которое посетила во время своего визита на Украину звезда Голливуда Анджелина Джоли, выставил на продажу недоеденный ею круассан. Остатки еды актрисы он оценил в миллион гривен, что эквивалентно примерно двум с половиной миллионам рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Star News.
Мужчина признался, что ненавидит свою работу, однако встреча с мировой знаменитостью заставила его изменить отношение к своей деятельности. Уборщик рассчитывает выручить за круассан миллион гривен, однако готов к торгу с потенциальным покупателем.
Являющаяся послом ООН Анджелина Джоли на прошлой неделе побывала во Львове с целью пообщаться с беженцами. В городе она посетила одну из кофеен, где не доела еду, которую в итоге забрал один из сотрудников заведения.
К слову, реликвии, связанные с представителями российского шоу-бизнеса, оцениваются значительно дешевле. Так, в феврале москвичка по имени Дарья выставила на продажу клок волос с головы Филиппа Киркорова, который достался ей с концерта 2019 года. За частичку шевелюры короля российской эстрады девушка попросила всего 3600 рублей.