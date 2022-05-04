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Недоеденный Анджелиной Джоли во Львове круассан продают за 2,5 миллиона рублей

Анастасия Колоскова
Общество
Недоеденный Анджелиной Джоли во Львове круассан продают за 2,5 миллиона рублей
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Уборщик львовского кафе, которое посетила во время своего визита на Украину звезда Голливуда Анджелина Джоли, выставил на продажу недоеденный ею круассан. Остатки еды актрисы он оценил в миллион гривен, что эквивалентно примерно двум с половиной миллионам рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Star News.

Мужчина признался, что ненавидит свою работу, однако встреча с мировой знаменитостью заставила его изменить отношение к своей деятельности. Уборщик рассчитывает выручить за круассан миллион гривен, однако готов к торгу с потенциальным покупателем.

Являющаяся послом ООН Анджелина Джоли на прошлой неделе побывала во Львове с целью пообщаться с беженцами. В городе она посетила одну из кофеен, где не доела еду, которую в итоге забрал один из сотрудников заведения.

К слову, реликвии, связанные с представителями российского шоу-бизнеса, оцениваются значительно дешевле. Так, в феврале москвичка по имени Дарья выставила на продажу клок волос с головы Филиппа Киркорова, который достался ей с концерта 2019 года. За частичку шевелюры короля российской эстрады девушка попросила всего 3600 рублей.

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