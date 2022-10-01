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В Норвегии назвали целенаправленной диверсией ЧП на «Северных потоках»

Егор Провоторов
В мире
В Норвегии назвали целенаправленной диверсией ЧП на «Северных потоках»
Фото: Pixabay

Исходя из имеющейся информации, на трех нитках газопроводов «Северный поток» произошла целенаправленная диверсия, ее исполнители хотели запугать европейский континент, заявила на заседании СБ ООН в пятницу, 30 сентября, постоянный представитель Норвегии при всемирной организации Мона Йуул.

Она заметила, что сейчас необходимо до конца разобраться в том, что произошло и по какой причине, даже если на эти процедуры потребуется определенное время. Осло полностью поддерживает расследование, запущенное властями Германии, Швеции и Дании, заявила норвежский дипломат.

По словам Йуул, происшествие случилось на фоне энергетического кризиса на территории Европы и за ее пределами. Норвежский постпред считает, что ответственные за инцидент «хотели посеять страх и незащищенность» на территории европейских государств, пишет РИА Новости.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что инцидент со взрывами на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», безусловно, выгоден Соединенным Штатам.

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