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Бывший тренер московского «Спартака» может возглавить сборную Украины

Егор Провоторов
Спорт
Бывший тренер московского «Спартака» может возглавить сборную Украины
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Испанский специалист Висенте Гомес, который является ассистентом украинца Сергея Реброва в тренерском штабе «Аль-Айна» из ОАЭ, может на время возглавить футбольную сборную Украины. Об этом сообщает украинская пресса.

По информации «Чемпионата», основным кандидатом на вакантную должность является именно Ребров, однако его действующий контракт с клубом из Эмиратов рассчитан до лета следующего года. До этого периода национальную команду может возглавить его ассистент.

За свою карьеру Висенте Гомес руководил молодежной командой «Атлетика» из Бильбао, а также дублем киевского «Динамо». Помимо этого он входил в тренерские штабы «Аль-Ахли», московского «Спартака», азербайджанского «Сабаха», а также донецкого «Олимпика».

В России испанский специалист работал в период с июня по ноябрь 2018 года. Он пополнил штаб тренеров «Спартака» во времена, когда командой руководил итальянский наставник Массимо Каррера.

Накануне столичный клуб разгромил петербургский «Зенит» в матче группового этапа Кубка России. Встреча прошла в четверг, 29 сентября, на стадионе «Открытие Банк — Арена». Матч завершился со счетом 3:0. Мячи забили в ворота питерской команды Квинси Промес и Александр Соболев.

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