Разгромили всухую: московский «Спартак» впервые за пять лет обыграл «Зенит»

Московский футбольный клуб «Спартак» разгромил петербургский «Зенит» в матче группового этапа Кубка России. Встреча прошла в четверг, 29 сентября, на стадионе «Открытие Банк — Арена».
Матч завершился со счетом 3:0. Мячи забили в ворота питерской команды Квинси Промес и Александр Соболев.
Матчи третьего тура группового этапа Кубка России начинаются с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в ижевской школе.
«Спартак» выиграл у «Зенита» впервые с 2017 года. Главный тренер петербургской команды Сергей Семак впервые за время руководства этим клубом уступил «красно-белым».
Примечательно, что «Зенит» ни разу не проиграл с самого старта Российской премьер-лиги. Однако в Кубке России это уже его второе поражение за три матча.
Так, «Зенит» в меньшинстве уступил «Крыльям Советов» из Самары в матче второго тура группового этапа Кубка России и таким образом потерпел свое первое поражение в сезоне.
11 сентября «Зенит» в матче девятого тура РПЛ разгромил «Оренбург». Встреча в Северной столице завершилась со счетом 8:0.
Хозяева одержали крупнейшую в истории клуба победу в чемпионатах России и СССР, а также повторили счет своей крупнейшей победы в еврокубках (победа над андоррским «Энкампом» со счетом 8:0 в Кубке УЕФА).