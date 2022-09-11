«Зенит» забил восемь мячей «Оренбургу» в рамках встречи в РПЛ

Фото: Telegram / ФК «Зенит»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» в матче девятого тура РПЛ разгромил «Оренбург». Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 8:0.

Голами в составе сине-бело-голубых отметились Вендел (4-я, 42-я и 68-я минуты), Малком (28-я, 59-я), Иван Сергеев (15-я) и Далер Кузяев (18-я). Защитник «Оренбурга» Александр Павловец забил в свои ворота (51-я).

Хозяева одержали крупнейшую в истории клуба победу в чемпионатах России и СССР, а также повторили счет своей крупнейшей победы в еврокубках (победа над андоррским «Энкампом» со счетом 8:0 в Кубке УЕФА).

«Зенит» с 23 очками возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Оренбург» идет на 12-й строчке и имеет в своем активе девять баллов.

В следующем туре 17 сентября «Зенит» сыграет с московским «Динамо» в гостях у бело-голубых. «Оренбург» в этот же день проведет встречу в гостях с «Нижним Новгородом».

До этого сообщалось, что грозненский «Ахмат» со счетом 2:1 в меньшинстве обыграл в гостях московский «Локомотив» в матче восьмого тура РПЛ.

В составе грозненцев отличились Мохамед Конате (3-я) и Лечи Садулаев (62-я). У железнодорожников мяч в ворота соперников с пенальти отправил Антон Миранчук (42-я).