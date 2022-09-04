«Локомотив» в большинстве проиграл «Ахмату» в матче чемпионата России по футболу

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Грозненский «Ахмат» со счетом 2:1 в меньшинстве обыграл в гостях московский «Локомотив» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе грозненцев отличились Мохамед Конате (3) и Лечи Садулаев (62). Спустя 24 минуты после гола Конате получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

У железнодорожников мяч в ворота соперников с пенальти отправил Антон Миранчук (42).

Лучшим игроком матча стал вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия.

Первый матч в чемпионате России провел 19-летний албанский защитник Марио Митай, выступающий за «Локомотив». Он перешел в столичный клуб в конце августа и вышел на замену на 80-й минуте. В составе грозненцев дебютировал полузащитник Владислав Камилов.

Это поражение стало третьим для «Локомотива» в текущем сезоне РПЛ. На счету клуба девять очков. Он занимает девятую строчку в турнирной таблице. «Ахмат» с 11 очками поднялся на восьмую позицию.

В следующем туре «Локомотив» 11 сентября встретится в гостях с воронежским «Факелом». «Ахмат» днем ранее сыграет домашний матч с «Нижним Новгородом».

До этого московская футбольная команда «Динамо» на своем поле одержала победу над клубом «Урал» из Екатеринбурга в матче восьмого тура чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу москвичей.