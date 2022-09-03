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Столичный ФК «Динамо» обыграл «Урал» и вышел на третье место в РПЛ

Юлия Курганова
Спорт
Столичный ФК «Динамо» обыграл «Урал» и вышел на третье место в РПЛ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московская футбольная команда «Динамо» на своем поле одержала победу над клубом «Урал» из Екатеринбурга в матче восьмого тура чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу москвичей.

В составе динамовцев голы забили Константин Тюкавин (38-я минута) и Денис Макаров (59-я). У «Урала» отличился Эрик Бикфалви (44-я).

ФК «Динамо» с 16 очками поднялся на третью позицию турнирной таблицы РПЛ. «Урал» располагается на 16-й строчке, имея в своем активе только одно очко.

В следующем туре «Динамо» встретится с клубом «Сочи» 9 сентября у них на поле, а «Урал» сыграет дома с командой «Торпедо» 11 сентября.

27 августа московский футбольный клуб «Спартак» разгромил воронежский «Факел» в матче 7-го тура РПЛ. Встреча в Воронеже закончилась со счетом 4:1. Хозяева отличились единственным мячом Аслана Дашаева. Гости ответили голами Романа Зобнина, Даниила Денисова, Квинси Промеса и Мацея Рыбуса.

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