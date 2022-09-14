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«Зенит» проиграл «Крыльям советов» в Кубке России и потерпел первое поражение в сезоне 

Георгий Соланович
Спорт
«Зенит» проиграл «Крыльям советов» в Кубке России и потерпел первое поражение в сезоне 
Фото: Сайт ФК «Зенит»

Петербуржский футбольный клуб «Зенит» в меньшинстве уступил «Крыльям Советов» из Самары в матче второго тура группового этапа Кубка России и таким образом потерпел первое поражение в сезоне.

«Сине-бело-голубые» играли в гостях, встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «Крыльев». Забитыми мячами отличились Дмитрий Цыпченко (83) и Максим Глушенков (90+2). На 77-й минуте матча с поля был удален полузащитник питерского клуба Клаудиньо.

«Крылья Советов» с тремя очками в активе занимают первое место в турнирной таблице группы B. «Зенит» с тем же числом очков располагается на третьей строчке. В следующем туре самарский клуб сыграет с воронежским «Факелом» в гостях, а «Зенит» встретится со «Спартаком» в Москве.

11 сентября питерский клуб в матче девятого тура РПЛ разгромил «Оренбург». Встреча в северной столице завершилась со счетом 8:0. Хозяева одержали крупнейшую в истории клуба победу в чемпионатах России и СССР, а также повторили счет своей крупнейшей победы в еврокубках (победа над андоррским «Энкампом» со счетом 8:0 в Кубке УЕФА).

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