В США пообещали «более агрессивно» наказывать тех, кто помогает России

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Соединенные Штаты скорректируют подход к исполнению введенных в отношении РФ санкций. Под ограничения могут попасть физлица и юрлица из третьих государств, заявили в пятницу, 30 сентября, в минфине США.

Ведомство намерено «более агрессивно» исполнять свои ограничительные полномочия в отношении Москвы. Объектами новых рестрикций могут стать граждане, организации и компании, которые оказывают существенную поддержку гражданам и организациям из РФ, находящимся под санкциями, пишет ФАН.

Таким образом в санкционные списки могут попасть зарубежные политики, выступающие в поддержку прошедших референдумов в Донбассе, а также Херсонской и Запорожской областях. Кроме того санкционная кара может настичь структуры из третьих стран, заключающие сделки по оказанию материальной поддержки оборонно-промышленному сектору и армии России.

Накануне США ввели санкции против Совета Федерации РФ. Вашингтон обосновал ограничительные меры тем, что верхняя палата парламента России «является политическим подразделением, агентством или инструментом правительства России».