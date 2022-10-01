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В США пообещали «более агрессивно» наказывать тех, кто помогает России

Егор Провоторов
В мире
В США пообещали «более агрессивно» наказывать тех, кто помогает России
Фото: shutterstock

Соединенные Штаты скорректируют подход к исполнению введенных в отношении РФ санкций. Под ограничения могут попасть физлица и юрлица из третьих государств, заявили в пятницу, 30 сентября, в минфине США.

Ведомство намерено «более агрессивно» исполнять свои ограничительные полномочия в отношении Москвы. Объектами новых рестрикций могут стать граждане, организации и компании, которые оказывают существенную поддержку гражданам и организациям из РФ, находящимся под санкциями, пишет ФАН.

Таким образом в санкционные списки могут попасть зарубежные политики, выступающие в поддержку прошедших референдумов в Донбассе, а также Херсонской и Запорожской областях. Кроме того санкционная кара может настичь структуры из третьих стран, заключающие сделки по оказанию материальной поддержки оборонно-промышленному сектору и армии России.

Накануне США ввели санкции против Совета Федерации РФ. Вашингтон обосновал ограничительные меры тем, что верхняя палата парламента России «является политическим подразделением, агентством или инструментом правительства России».

Санкции Россия США
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