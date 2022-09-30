США ввели санкции против Совета Федерации в целом

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США ввели санкции против Совета Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе американского Минфина в пятницу, 30 сентября.

— Совет Федерации Федерального Собрания РФ. Цель санкций — государственное образование, — говорится в сообщении.

Ведомство обосновало ограничительные меры тем, что верхняя палата парламента России «является политическим подразделением, агентством или инструментом правительства России».

Помимо этого, под рестрикции Минфина попали депутаты Госдумы, еще не находившиеся под санкциями, передает РИА Новости.

30 сентября Великобритания ввела санкции против главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной. Как отмечается, ограничительные меры предполагают запрет на въезд в Соединенное Королевство, а также заморозку активов в случае их обнаружения.

До этого президент России Владимир Путин выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления российского лидера.

В конце выступления президент совместно с главами ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей подписал договоры о присоединении новых субъектов к России.