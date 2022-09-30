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Великобритания и США ввели санкции против Набиуллиной

Елена Самойлова
В мире
Великобритания и США ввели санкции против Набиуллиной
Фото: roscongress / Максим Григорьев

Великобритания ввела санкции против главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной. Об этом свидетельствуют данные санкционного списка британского правительства в пятницу, 30 сентября.

Как отмечается, ограничительные меры предполагают запрет на въезд в Соединенное Королевство, а также заморозку активов в случае их обнаружения. Санкции введены в связи с тем, что Набиуллина «получает выгоду от поддержки правительства России посредством работы на него», передает ТАСС.

Кроме того, о новых антироссийских санкциях объявили и США. В списки американского Минфина попали десятки физических и юридических лиц.

В том числе — члены семей министра обороны России Сергея Шойгу, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина. Как уточняется, Набиуллина также числится среди попавших под ограничительные меры.

Помимо этого, США ввели санкции против компаний из Китая, Белоруссии и Армении за поддержку России.

Санкции Эльвира Набиуллина ЦБ РФ США Великобритания
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