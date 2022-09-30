США ввели санкции против зарубежных компаний за поддержку России

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США ввели санкции за поддержку России против компаний из Китая, Белоруссии и Армении. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщили в пресс-службе американского Минфина.

Как уточняется, ограничительные меры коснутся компаний, базирующихся не только на территории Российской Федерации, но и в Китае, Армении и Белоруссии, передает ТАСС.

Кроме того, в списки американского Минфина попали десятки физических и юридических лиц. В том числе — члены семей министра обороны России Сергея Шойгу, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Как уточняется, глава Центрального банка Эльвира Набиуллина также числится среди попавших под ограничительные меры.

Набиуллина оказалась и в санкционных списках Великобритании. Отмечается, что ей запрещен въезд в Соединенное Королевство, а все обнаруженные в стране активы главы регулятора будут заморожены.