Минфин США заявил о новых антироссийских санкциях

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США объявили о новых антироссийских санкциях. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщили в пресс-службе американского минфина.

Уточняется, что под новые санкции попали десятки физических и юридических лиц. Так, в санкционный список вошли супруга российского премьера Владлена Мишустина и их сыновья Алексей и Александр Мишустины, жена главы российского оборонного ведомства Ирина Шойгу и их дочери Юлия и Ксения Шойгу, а также супруга замглавы Совбеза Светлана Медведева и их сын Илья.

Кроме того, под санкции попали члены Госдумы и Совета федерации России, передает ТАСС.

Также США ввели санкции против главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной. Помимо этого, Вашингтон ввел санкции против компаний из Китая, Белоруссии и Армении за поддержку России.

До этого президент России Владимир Путин выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления российского лидера.

В конце выступления президент совместно с главами ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей подписал договоры о присоединении новых субъектов к России.