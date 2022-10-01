Politico: Решение Киева подать заявку на вступление в НАТО стало сюрпризом для США

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Решение украинского президента Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление государства в Североатлантический альянс (НАТО) стало неожиданностью для администрации американского лидера Джо Байдена, пишет в пятницу, 30 сентября, издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

В настоящее время в Соединенных Штатах сохраняется противоречивое отношение к членству Украины в военном блоке. В том числе оно связано с необходимостью участия американских военных в защите любого члена НАТО, который подвергнется нападению, сообщает ФАН.

Журналисты указали, что Киев на протяжении последних десяти лет стремилась получить именно такие гарантии безопасности. При всем этом в Вашингтоне серьезно обеспокоены перспективами открытого военного столкновения с Россией.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не будет принята в альянс в скором времени. Он напомнил, что для вступления Украине необходимо, чтобы ее поддержали 30 стран–участниц блока. Генсек подчеркнул, что в настоящее время все участники НАТО сфокусированы на этом вопросе.