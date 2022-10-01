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Катамаран «Москва» сел на мель в проливе Старка в Приморье

Егор Провоторов
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Катамаран «Москва» сел на мель в проливе Старка в Приморье
Несчастный случай произошел недалеко от популярного у гостей Приморья места / Фотография с сайта «Иди лесом» (idilesom.com/sakh)

Пассажирский катамаран «Москва» сел на мель в проливе Старка в Приморском крае. Инцидент произошел утром в субботу, 1 октября, в условиях густого и плотного тумана.

По информации телеканала РЕН, на борту судна находилось 174 пассажира и четыре члена экипажа. Всех их в настоящее время эвакуируют на сушу. Известно, что катамаран следовал на остров Попова.

Сообщается, что никто из пассажиров в результате инцидента не пострадал, равно как и судно не получило повреждений. В район происшествия в настоящее время направляются спасательное судно «Лотос» и буксировочная баржа.

Работы по снятию катамарана с мели начнутся только после того, как всех пассажиров судна пересадят на другой транспорт, который доставит их в пункт назначения.

На прошлой неделе грузовое судно, которое переправлялось из Астраханской в Волгоградскую область, село на мель и частично перекрыло судовой ход на Волге.

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