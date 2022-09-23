Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Грузовой состав остановил судоходство на Волге

Егор Провоторов
Происшествия
Грузовой состав остановил судоходство на Волге
07_30_2013 ШЛЮЗ / Фото: «Вечерняя Москва»

Грузовое судно, которое переправлялось из Астраханской в Волгоградскую область, сел на мель и частично перекрыл судовой ход на Волге. Об этом сообщили в четверг, 22 сентября, в пресс-службе Главного управления МЧС России по Астраханской области.

Как сообщается на канале регионального ведомства в Telegram, в результате происшествия никто не пострадал. Отмечается, что повреждений судна, водотечности и утечки горючего также зафиксировано не было.

В грузовой состав входили две баржи и один теплоход. Судно следовало из порта Бузан в порт Волжский. В качестве груза на борту была сера. Буксир для оказания помощи по плану должен прибыть к месту инцидента в 10 утра пятницы, 23 сентября.

В конце июля появилась информация, что археологи обнаружили в Астраханской области культурный слой Хазарского времени. Предполагается, что он может быть связан со столицей Хазарского каганата.

По словам доцента кафедры российской истории и документоведения НИУ «БелГУ» Владимира Сарапулкина, находка означает, что столичный регион Хазарии стал открытым для археологии. Теперь получены первые представления о том, как там жили люди. Но понимание этого пока еще самое предварительное, так как предстоит много работы.

Волга Астраханская область Суда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте