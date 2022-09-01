Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Направлявшееся с Украины в Турцию судно село на мель в Босфорском проливе

Елена Самойлова
В мире
Направлявшееся с Украины в Турцию судно село на мель в Босфорском проливе
Фото: Unsplash

Судно, направлявшееся с Украины в Турцию, село на мель в Босфорском проливе. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили в турецкой службе береговой охраны.

— Буксиры KURTARMA-5, KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR и катера KEGM-3, KEGM-5 были направлены на место происшествия к 173-метровому грузовому судну LADY ZEHMA, которое село на мель из-за отказа руля во время плавания с Украины в Стамбул, — говорится в сообщении.

Как отмечается, пролив в настоящее время закрыт для передвижения судов, передает РИА Новости.

22 июля сообщалось, что Россия и Украина подписали продуктовую сделку с ООН и Турцией в Стамбуле. Согласно документу, снимаются все ограничения на поставку российских продуктов на экспорт, а российская сторона окажет содействие вывозу украинского зерна.

Первое судно с зерном вышло из порта в Одессе 1 августа. После этого глава турецкого министерства обороны Хулуси Акар поблагодарил участников стамбульской «продуктовой сделки», в том числе российского министра обороны Сергея Шойгу. Он отметил, что Россия оказала содействие в процессе и выразила доверие Турции.

Украина Турция Корабли
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Все мнения
О проекте