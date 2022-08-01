В Турции сообщили, что первое судно с зерном вышло из порта Одессы

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Первое судно с зерном вышло из порта в Одессе. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает телеканал CNN Turk.

— Судно покинуло порт Одессы, — отметили в сообщении.

До этого в пресс-службе Министерства обороны Турции сообщили, что первое судно с зерном должно покинуть украинский порт в 08:30 по московскому времени в понедельник, 1 августа.

22 июля сообщалось, что Россия и Украина подписали продуктовую сделку с ООН и Турцией в Стамбуле. Согласно документу, снимаются все ограничения на поставку российских продуктов на экспорт, а российская сторона окажет содействие вывозу украинского зерна.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подписанные в Стамбуле соглашения о вывозе зерна помогут преодолеть продовольственный кризис в мире. По его словам, последствия глобального продовольственного кризиса, который достиг опасных масштабов, начнут слабеть в случае успешной реализации плана.

Несмотря на резкое падение цены на пшеницу в мире и имеющиеся затруднения с экспортом российского зерна из-за санкций, текущий сезон в плане урожайности в этом году в РФ может оказаться на рекордном уровне. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил доктор экономических наук, аналитик Владислав Холодов, комментируя новость о том, что стоимость сырья сильно понизилась наряду с ценами на медь, железную руду и платину.