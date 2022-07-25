Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эрдоган: Продуктовая сделка поможет преодолеть продовольственный кризис в мире

Елена Самойлова
В мире
Эрдоган: Продуктовая сделка поможет преодолеть продовольственный кризис в мире
Фото: tccb.gov.tr

Подписанные в Стамбуле соглашения о вывозе зерна помогут преодолеть продовольственный кризис в мире. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время эфира на телеканале TRT Haber в понедельник, 25 июля.

По его словам, последствия глобального продовольственного кризиса, который достиг опасных масштабов, начнут слабеть в случае успешной реализации плана. Он также заверил, что оперативное сопровождение плана будет осуществляться из Стамбула.

Турецкий лидер добавил, что ожидает выполнения взятых на себя обязательств от всех участников продуктовой сделки, передает ТАСС.

Россия и Украина подписали продуктовую сделку с ООН и Турцией в Стамбуле 22 июля. В церемонии приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, а от российской стороны — министр обороны Сергей Шойгу.

Также Гутерреш и Шойгу подписали меморандум о содействии ООН в поставках сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ на международный рынок.

сделка Реджеп Тайип Эрдоган Турция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не трагедия, просто новый этап

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Заложники будущего

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Александр Лосото
Александр Лосото

Рановато расслабились: угрожает ли нам новая волна ковида

Все мнения
О проекте