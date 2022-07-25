Эрдоган: Продуктовая сделка поможет преодолеть продовольственный кризис в мире

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Подписанные в Стамбуле соглашения о вывозе зерна помогут преодолеть продовольственный кризис в мире. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время эфира на телеканале TRT Haber в понедельник, 25 июля.

По его словам, последствия глобального продовольственного кризиса, который достиг опасных масштабов, начнут слабеть в случае успешной реализации плана. Он также заверил, что оперативное сопровождение плана будет осуществляться из Стамбула.

Турецкий лидер добавил, что ожидает выполнения взятых на себя обязательств от всех участников продуктовой сделки, передает ТАСС.

Россия и Украина подписали продуктовую сделку с ООН и Турцией в Стамбуле 22 июля. В церемонии приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, а от российской стороны — министр обороны Сергей Шойгу.

Также Гутерреш и Шойгу подписали меморандум о содействии ООН в поставках сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ на международный рынок.