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Шойгу и Гутерреш подписали меморандум о поставках продукции из РФ на мировой рынок

Елена Самойлова
В мире
Шойгу и Гутерреш подписали меморандум о поставках продукции из РФ на мировой рынок
Фото: РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш подписали меморандум о взаимодействии в сельскохозяйственном секторе. Об этом сообщили в российском Минобороны.

В рамках встречи в Стамбуле Гутерреш и Шойгу подписали меморандум о содействии ООН в поставках сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ на международный рынок.

Перед подписанием документа генсек ООН отметил большой опыт российского министра в миротворческих операциях, в том числе в Закавказье.

13 июля стало известно о начале переговоров делегаций Турции, России, Украины и ООН по урегулированию зернового вопроса в Стамбуле.

Украинская делегация в пятницу, 22 июля, подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Со стороны Киева документ был подписан министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, с турецкой стороны соглашение подписал министр обороны государства Хулуси Акар, со стороны ООН — генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.

По сообщениям СМИ, контроль портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» остается за Украиной. Согласно документу, в гаванях смогут находиться только те корабли, которые отвечают за экспорт зерна на мировые рынки. Кроме того, соглашение не предусматривает сопровождения судов с товаром российскими кораблями — проверки при необходимости будут проводить совместные группы.

До этого сообщалось, что официальный Киев в рамках сделки по вывозу украинского зерна согласился частично разминировать порты в Черном море, при этом уточняется, что суда с зерном до международных вод будут вести капитаны украинского флота или береговой охраны. В Турции, в свою очередь, будет создан центр по мониторингу за операциями. Анкара взяла на себя ответственность проверять корабли на предмет перевозки на Украину оружия.

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