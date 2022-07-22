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Украина подписала соглашение об экспорте зерна

Георгий Соланович
В мире
Украина подписала соглашение об экспорте зерна
Фото: Пресс-служба Госдумы

Украинская делегация в пятницу, 22 июля, подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Со стороны Киева документы был подписан министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, с турецкой стороны соглашение подписал министр обороны государства Хулуси Акар, со стороны ООН — генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш, передает РИА Новости.

Аналогичное соглашение должна подписать и российская делегация. Министр обороны России Сергей Шойгу уже прибыл для подписания.

По сообщениям СМИ, контроль портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» остается за Украиной. Согласно документу, в гаванях смогут находиться только те судна, которые отвечают за экспорт зерна на мировые рынки. Кроме того, соглашение не предусматривает сопровождения судов с товаром российскими кораблями — проверки при необходимости будут проводить совместные группы.

До этого сообщалось, что официальный Киев в рамках сделки по вывозу украинского зерна согласился частично разминировать порты в Черном море, при этом уточняется, что суда с зерном до международных вод будут вести капитаны украинского флота или береговой охраны. В Турции, в свою очередь, будет создан центр по мониторингу за операциями. Анкара взяла на себя ответственность проверять корабли на предмет перевозки на Украину оружия.

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