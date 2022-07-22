Песков заявил, что Шойгу прибыл в Турцию подписать соглашение по украинскому зерну

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Турцию для того, чтобы подписать соглашение по импорту украинского зерна. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 22 июля.

— Можем подтвердить, что сегодня готовится подписание. Но давайте дождемся. Не будем пока забегать вперед. Оно (соглашение — прим. «ВМ») пока не подписано, — заявил Песков.

Он добавил, что все детали соглашения будут объявлены, «если там все состоится».

Песков также напомнил о словах президента России Владимира Путина в Тегеране. По словам пресс-секретаря главы государства, на фоне грядущего продовольственного кризиса важно разблокировать пути поставки удобрений и продовольствия на мировые рынки, даже если количество товара небольшое, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что официальный Киев в рамках сделки по вывозу украинского зерна согласился частично разминировать порты в Черном море, при этом уточняется, что суда с зерном до международных вод будут вести капитаны украинского флота или береговой охраны. В Турции, в свою очередь, будет создан центр по мониторингу за операциями. Анкара взяла на себя ответственность проверять корабли на предмет перевозки на Украину оружия.

Отмечается, что документы по зерновому вопросу будут подписаны сегодня в 16:30. В церемонии будут участвовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.