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NYT: Украина согласилась частично разминировать порты в Черном море

Георгий Соланович

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NYT: Украина согласилась частично разминировать порты в Черном море
Фото: shutterstock

Официальный Киев в рамках сделки по вывозу украинского зерна согласился частично разминировать порты в Черном море. Об этом сообщили источники издания The New York Times в пятницу, 22 июля.

Согласно достигнутым договоренностям, черноморские порты Украины будут разминированы лишь частично, при этом суда с зерном до международных вод будут вести капитаны украинского флота или береговой охраны.

В Турции, в свою очередь, будет создан центр по мониторингу за операциями. Анкара взяла на себя ответственность проверять суды на предмет перевозки на Украину оружия.

Отмечается, что документы по зерновому вопросу будет подписан сегодня в 16:30. В церемонии будут участвовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, передает РИА Новости.

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина специально поджигает в Запорожье поля с пшеницей, которые находятся на линии боевого разграничения. По его словам, такие провокации реализуются в Запорожье и Херсоне целенаправленно с поручения президента Украины Владимира Зеленского.

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