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Украина специально поджигает поля с пшеницей в Запорожье, которые находятся на линии боевого разграничения. Об этом в пятницу, 15 июля, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, такие провокации реализуются в Запорожье и Херсоне целенаправленно с поручения президента Украины Владимира Зеленского.

Рогов также отметил, что в настоящее время аграриям не хватает комбайнов для уборки урожая.

— Сбор урожая идет практически круглосуточно, но возможностей не хватает, поэтому сейчас мы ищем, где найти свободную технику в российских регионах, — цитирует Рогова РИА Новости.

Вытеснить Россию из торговли продовольствием невозможно. Подобные попытки, даже если они будут кем-либо предприняты, приведут к усугублению проблемы продовольственной безопасности в мире. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод.

По словам экономиста, в условиях нарастающего дефицита продовольствия потенциальный уход крупного игрока с рынка сельхозпродукции приведет к серьезнейшему кризису. Россия является одним из крупнейших экспортеров аграрных товаров в мире и основным поставщиком пшеницы.