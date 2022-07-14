«Люди не могут меньше есть»: почему невозможно вытеснить Россию из торговли продовольствием

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Вытеснить Россию из торговли продовольствием невозможно. Подобные попытки, даже если они будут кем-либо предприняты, приведут к усугублению проблемы продовольственной безопасности в мире. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод.

Ранее посольство нашей страны в Вашингтоне заявило, что США пытаются вытеснить Россию с глобального агропромышленного рынка. В качестве инструмента такого вытеснения Штаты используют обвинения в воспрепятствовании вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины.

По словам экономиста, в условиях нарастающего дефицита продовольствия потенциальный уход крупного игрока с рынка сельхозпродукции приведет к серьезнейшему кризису. Россия является одним из крупнейших экспортеров аграрных товаров в мире и основным поставщиком пшеницы. Так, в 2020 году на нашу страну пришлось почти 20 процентов мирового экспорта этой культуры. Кроме того, Россия экспортирует масложировую, мясную и рыбную продукцию.

— На сегодняшний день Россия является надеждой человечества. Дело в том, что рост населения Земли опережает рост производства продовольствия. При таком раскладе вытеснить Россию с аграрного рынка — значит заработать проблемы себе. Проблема голода просто не будет решена. Ведь продовольствие — это не нефть или газ, которые можно меньше потреблять. Человечество не может меньше есть, — объясняет Холод.

При этом во многих развитых странах аграрный ресурс уже исчерпан: производить еду в большем количестве они не могут. В то же время наша страна имеет самый большой в мире агропромышленный потенциал, подчеркивает собеседник «ВМ».

— У России есть не только гигантские сельскохозяйственные угодья, но и резерв наращивания экстенсивного производства, — заключил Холод.

В связи с событиями на Украине вопрос международной продовольственной безопасности обострился. 13 июля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о достижении договоренности, связанной с созданием координационного центра в Стамбуле по экспорту зерна. Участниками события стали представители России, Украины, Турции и ООН. Новая встреча по данному вопросу пройдет в Турции уже на следующей неделе.