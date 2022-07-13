В Турции объявили о создании координационного центра по экспорту зерна с Украины

Фото: Pixabay

Договоренность о создании координационного центра в Стамбуле по экспорту зерна была достигнута в ходе встречи представителей России, Украины, Турции и ООН. Об этом в среду, 13 июля, сообщил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар.

— На переговорах, которые прошли позитивно и конструктивно, достигнуто согласие по таким основным техническим вопросам, как создание в Стамбуле с участием представителей всех сторон координационного центра, обеспечение совместного контроля на выходах из портов и на маршрутах следования судов, — сказал министр.

Новая встреча по данному вопросу пройдет в Турции уже на следующей неделе. На ней планируется обсудить все упомянутые в документе детали, передает слова Акара ТАСС.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак также сообщил, что прошедшие в Стамбуле переговоры по вопросу экспорта украинского и российского зерна, а также удобрений из России оказались положительными.

13 июля стало известно о начале переговоров делегаций Турции, России, Украины и ООН по урегулированию зернового вопроса в Стамбуле. Встреча проходила в закрытом для прессы режиме.

Место, в котором встретились представители трех государств и ООН, осталось в тайне. Отмечается, что стороны возлагают большие надежды на достижение консенсуса по итогам встречи.