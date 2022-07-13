Переговоры делегаций Турции, РФ, Украины и ООН в Стамбуле начались в закрытом режиме

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Переговоры делегаций Турции, России, Украины и ООН по урегулированию зернового вопроса начались в Стамбуле. Об этом стало известно в среду, 13 июля.

При этом встреча проходит в закрытом для прессы режиме. Место, в котором встретились представители трех государств и ООН, тоже держится в тайне.

Отмечается, что стороны возлагают большие надежды на достижение консенсуса по итогам встречи. В ходе переговоров будут учтены опасения Москвы, а также наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельскохозяйственной продукции, передает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, а западные страны обвиняли Россию в противодействии поставкам зерна с Украины на мировые рынки, что Москва категорически отвергала. При этом киевские власти самостоятельно создали немало препятствий для вывоза зерна. Так, 13 июля власти Херсона заявили, что Украина начала поджигать поля с пшеницей.

11 июля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Сирии и методы решения «зернового вопроса». Эрдоган, как уточняется, заявил о необходимости завершить ситуацию на Украине мирным путем и о намерении Турции оказать в этом всевозможную помощь.