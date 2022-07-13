В ООН назвали позитивными переговоры в Стамбуле по вывозу зерна с Украины

Фото: МИД РФ

Прошедшие в Стамбуле переговоры по вопросу экспорта украинского и российского зерна, а также удобрений из России оказались положительными. Об этом в среду, 13 июля, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

— Важно, что мы полагаем, что это нечто позитивное. И он (генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш — прим. «ВМ») расскажет вам, почему, — сказал чиновник.

Генсек ООН также обратится к прессе по поводу стамбульских переговоров в 21:00 по московскому времени, передает слова Хака РИА Новости.

13 июля стало известно о начале переговоров делегаций Турции, России, Украины и ООН по урегулированию зернового вопроса в Стамбуле. Встреча проходила в закрытом для прессы режиме.

Место, в котором встретились представители трех государств и ООН, осталось в тайне. Отмечается, что стороны возлагают большие надежды на достижение консенсуса по итогам встречи.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что во время переговоров Москва предложила свое решение по вывозу сельскохозяйственной продукции через порты Черного моря.