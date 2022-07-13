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Минобороны: Россия представила в Турции идеи по вывозу зерна из Черного моря

Лала Манушакян

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Минобороны: Россия представила в Турции идеи по вывозу зерна из Черного моря
Фото: Pexels

Россия во время четырехсторонних переговоров в Стамбуле предложила свое решение по вывозу сельскохозяйственной продукции через порты Черного моря. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в среду, 13 июля.

— Представители Минобороны России в Стамбуле принимают участие в четырехсторонних переговорах с коллегами из Турецкой республики, представителями ООН и делегацией Украины по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов, — сказал военный.

Москва подготовила и представила на рассмотрение пакет предложений по скорейшему решению этого вопроса, передает слова Конашенкова РИА Новости.

13 июля стало известно о начале переговоров делегаций Турции, России, Украины и ООН по урегулированию зернового вопроса в Стамбуле. Встреча проходит в закрытом для прессы режиме.

Место, в котором встретились представители трех государств и ООН, также остается в тайне. Отмечается, что стороны возлагают большие надежды на достижение консенсуса по итогам встречи.

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