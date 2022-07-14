Посольство в Вашингтоне: США хотят вытеснить Россию из торговли продовольствием

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Соединенные Штаты пытаются вытеснить Россию с глобального агропромышленного рынка, обвиняя Москву в воспрепятствовании вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом в четверг, 14 июля, сообщило посольство РФ в Вашингтоне.

— Обвинения в воспрепятствовании России вывозу агропродукции с Украины морским путем не выдерживают критики. Наша страна не мешает экспорту. Ответственность лежит на киевских властях, которые заминировали черноморскую акваторию... Рассматриваем подобные высказывания как свидетельство усилий США по переделу глобального агропромышленного рынка, подразумевающих вытеснение России из сферы торговли продовольствием, — говорится в сообщении.

В диппредставительстве отметили, что подрыв цепочек поставок и односторонние санкции США создают значительные проблемы для импортеров в получении сельхозтоваров, сообщает РИА Новости.

Накануне министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о достижении договоренности, связанной с созданием координационного центра в Стамбуле по экспорту зерна. Участниками события стали представители России, Украины, Турции и ООН. Новая встреча по данному вопросу пройдет в Турции уже на следующей неделе.