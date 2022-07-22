Россия подписала продуктовую сделку с ООН, Турцией и Украиной

Фото: МИД РФ

Россия и Украина подписали «продуктовую сделку» с ООН и Турцией в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента в пятницу, 22 июля.

— Россия подписала документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна, — отметил он.

Так, в церемонии приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, а от российский стороны — министр обороны Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

Также в рамках встречи в Стамбуле Гутерреш и Шойгу подписали меморандум о содействии ООН в поставках сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ на международный рынок.

Кроме того, Шойгу провел встречу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром, в рамках которой они обсудили обстановку в Черноморском регионе, на Украине и в Сирии. В ходе разговора Шойгу отметил, что односторонние санкции США против официального правительства Сирии — незаконны. Кроме того, они усугубляют тяжелую гуманитарную обстановку в стране.