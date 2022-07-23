Аналитик Холодов: Общая выручка РФ от вывоза пшеницы составит около 17 миллиардов долларов США

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Несмотря на резкое падение цены на пшеницу в мире и имеющиеся затруднения с экспортом российского зерна ввиду санкций, текущий сезон в плане урожайности в этом году в РФ может оказаться на рекордном уровне. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил доктор экономических наук, аналитик Владислав Холодов, комментируя новость о том, что стоимость сырья сильно понизилась наряду с ценами на медь, железную руду и платину.

По мнению эксперта, оптимизма придает подписанный накануне представителями Турции, России, Украины и ООН в Стамбуле договор о создании зернового коридора для вывоза сельхозпродукции с Украины по Черному морю. Так как, помимо этого соглашения, был подписан меморандум об отмене ограничений, которые затрудняют экспорт и российской сельхозпродукции, и удобрений:

— А это означает, что падение цены на пшеницу все равно глобально не отразится на российской экономике. Урожайность очень высокая, да и мировой рынок продолжает нуждаться в наших поставках. К тому же экспорт зерна в этом году, по имеющимся данным, претендует побить прошлые рекорды, особенно если косвенные препятствия Запада по поставкам на вывоз российского сырья будут сняты.

Справедливости ради стоит отметить, что прямого запрета на прямые закупки или транспортировку зерна из РФ нет, ведь если бы США и Европа пошли на такой шаг, то мировой зерновой рынок мог рухнуть.

— Это событие взорвало бы мировую экономку похлеще, — говорит собеседник «ВМ», — чем ситуация с газом и нефтью. Но вот санкции в отношении российских банков, которые занимались оформлением экспортных операций с зерном, все же были введены. Сейчас появилась надежда, что и их ослабят после подписанных в Стамбуле соглашений.

По словам специалиста, общий экспорт российского зерна оценивается аналитиками почти в 60 миллионов тонн. И одной лишь пшеницы — более 40 миллионов тонн, что является рекордным показателем. Общая стоимость выручки от вывоза сырья, по предварительным прогнозам, составит около 16–17 миллиардов долларов США, а с учетом имеющихся сложностей это вполне высокий показатель, заключил эксперт.