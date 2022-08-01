МО Турции сообщило о первой отправке судна с зерном из Одесского порта

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Первое судно с зерном покинет украинский порт в 08:30 по московскому времени в понедельник, 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Турции.

— Первое судно отправится из Одесского порта в 08:30, — цитирует сообщение турецкого оборонного ведомства РИА Новости.

До этого, 22 июля, сообщалось, что Россия и Украина подписали продуктовую сделку с ООН и Турцией в Стамбуле. Согласно документу, снимаются все ограничения на поставку российских продуктов на экспорт, а российская сторона окажет содействие вывозу украинского зерна.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подписанные в Стамбуле соглашения о вывозе зерна помогут преодолеть продовольственный кризис в мире. По его словам, последствия глобального продовольственного кризиса, который достиг опасных масштабов, начнут слабеть в случае успешной реализации плана.

В четверг, 28 июля, Египет принял решение расторгнуть контракты на покупку 140 тонн украинской пшеницы. Каир закупил ее еще в декабре прошлого года, однако Киев не выполнил условия подписанного договора в полной мере. Доктор экономических наук Леонид Холод в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что ожидает Египет и Украину, а также какое значение это имеет для России.