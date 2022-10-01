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Актеры из сериала «Кадетство» подрались по правилам ММА

Егор Провоторов
Общество
Актеры из сериала «Кадетство» подрались по правилам ММА
Фото: pixabay.com

Российские актеры Кирилл Емельянов и Александр Головин, вместе снимавшиеся в сериале «Кадетство», провели поединок в октагоне. Знаменитости вышли на бой в рамках одного из шоу поп-ММА.

По результатам противостояния победу одержал Головин, при этом проигравший имел над соперником преимущество в массе и росте, однако это ему не помогло, пишет Федеральное агентство новостей.

— Я усиленно тренировался. Спасибо огромное Кириллу. Я боялся его, вес-то больше. Но сегодня господь Бог был на моей стороне. Сцена и клетка почти ничем не отличаются, — сказал триумфатор после поединка.

По словам Головина, бои и съемочный процесс похожи по предварительным ритуалам. Актер перед работой на съемочной площадке также ходит и вспоминает о необходимых действиях. При этом Емельянов назвал причиной своего поражения недостаточную подготовку к поединку.

В начале марта Александр Головин представил публике свою возлюбленную — актрису Александру Сообтковскую — и рассказал о том, как они познакомились.

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