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Звезда сериала «Кадетство» Головин показал свою новую возлюбленную

Лала Манушакян

Общество
Звезда сериала «Кадетство» Головин показал свою новую возлюбленную
Фото: Instagram/s.a.n.e.k13

Российский актер театра и кино Александр Головин представил публике свою возлюбленную — актрису Александру Сообтковскую — и рассказал об их первой встрече.

— У нас было очень интересное знакомство. Когда мы играли эту ситуацию в баре, Саша ко мне подошла и говорит: «Ты в курсе, что у него есть девушка темненькая». Я отвечаю: «Не очень. Я по сценарию иду». Она сказала, что играет девушку, влюбленную в героя, села ко мне на колени и поцеловала меня, — рассказал Головин.

Оказалось, пара встречается уже больше двух лет. Об этом свидетельствует опубликованная фотография в микроблоге девушки, сделанная в 2019 году во время съемок.

Пара познакомилась во время съемок документального фильма о футболистах Кокорине и Мамаеве. Головин сыграл одного игрока из сборной Италии, а у Сообтковской была роль его девушки, сообщила пара в эфире одного из шоу на НТВ.

В 2019 году Головин оказался в центре скандала, связанного с бывшей девушкой Светланой Белогуровой. Прежде она обращалась в суд с целью признания отцовства над дочерью Оливией.

В свою очередь Щелковский городской суд Подмосковья признал актера отцом ребенка своей экс-возлюбленной. Решение было вынесено на основании заключения судебно-медицинской генетической экспертизы.

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