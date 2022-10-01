Россияне рассказали, что им больше всего нравится в путешествиях по стране

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Больше всего россиянам нравится в путешествиях по стране красивая природа и чистый воздух. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Эти два фактора приносят удовольствие 36 проценту российских путешественников. Еще 22 процентов респондентов привлекают яркие впечатления и посещение достопримечательностей.

При этом некоторые опрошенные недовольны отдыхом в пределах страны. Внутренний туризм их не устраивает за высокие цены на жилье, развлечения и продукты. Кроме того некоторые респонденты отмечали неудовлетворительную работу транспорта, плохой сервис, грязь в городах и на пляжах.

По данным аналитиков, чаще всего россияне выбирают для поездок внутри страны Москву и Санкт-Петербург. В список популярных мест у российских путешественников вошли также курорты Краснодарского края, Крым, Казань, Нижний Новгород, Волгоград и Алтай, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

До этого АТОР рекомендовала россиянам брать наличную валюту при поездках в Турцию, так как некоторые турецкие банки начали ограничивать работу с платежной системой «Мир».