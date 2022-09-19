АТОР рекомендовала россиянам брать наличную валюту при поездках в Турцию

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Некоторые турецкие банки начали ограничивать работу с платежной системой «Мир». Об этом сообщили в понедельник, 19 сентября, в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По оценкам туристов и туристических компаний в Турции, магазины в стране перестают принимать карты «Мир». Как отмечается, сокращается и количество банкоматов, где можно снять наличные по этим картам.

Отказы транзакций по ним многие списали на сбои в системе. В пресс-службе платежной системы «Мир» официально прокомментировали ситуацию, акцентируя внимание на том, что операции невозможно совершить именно с карт тех банков, которые попали под санкции.

Таким образом, россиянам рекомендуется брать с собой не только карты не попавших под ограничения банков, но и наличную валюту, отмечается на сайте АТОР.

До этого сообщалось, что турецкий DenizBank прекратил операции с российскими картами «Мир».

По той же причине от обслуживания карт «Мир» отказался еще один крупный банк Турции Is bankasi.

Эксперт Национальной технологической инициативы по цифровым финансам Виктор Достов высказал мнение, что международные платежные системы Mastercard и Visa способны быстро восстановить полноценную работу своих карт в России при возвращении в страну.