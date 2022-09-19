Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

АТОР рекомендовала россиянам брать наличную валюту при поездках в Турцию

Елена Самойлова
В мире
АТОР рекомендовала россиянам брать наличную валюту при поездках в Турцию
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Некоторые турецкие банки начали ограничивать работу с платежной системой «Мир». Об этом сообщили в понедельник, 19 сентября, в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По оценкам туристов и туристических компаний в Турции, магазины в стране перестают принимать карты «Мир». Как отмечается, сокращается и количество банкоматов, где можно снять наличные по этим картам.

Отказы транзакций по ним многие списали на сбои в системе. В пресс-службе платежной системы «Мир» официально прокомментировали ситуацию, акцентируя внимание на том, что операции невозможно совершить именно с карт тех банков, которые попали под санкции.

Таким образом, россиянам рекомендуется брать с собой не только карты не попавших под ограничения банков, но и наличную валюту, отмечается на сайте АТОР.

До этого сообщалось, что турецкий DenizBank прекратил операции с российскими картами «Мир».

По той же причине от обслуживания карт «Мир» отказался еще один крупный банк Турции Is bankasi.

Эксперт Национальной технологической инициативы по цифровым финансам Виктор Достов высказал мнение, что международные платежные системы Mastercard и Visa способны быстро восстановить полноценную работу своих карт в России при возвращении в страну.

Банки АТОР Туризм Турция Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте