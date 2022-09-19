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Крупнейший частный банк Турции приостановил работу с картами «Мир»

Евгений Белоусов
В мире
Крупнейший частный банк Турции приостановил работу с картами «Мир»
Фото: Unsplash

Крупнейший турецкий частный банк Is bankasi приостановил работу с российской платежной системой «Мир». Об этом в понедельник 19 сентября, сообщил телеканал Halk TV.

Согласно источникам издания, такое решение последовало после заявлений о возможных санкциях Минфина США против зарубежных финансовых институтов, которые принимают карты «Мир».

Позднее стало известно, что банкоматы банка уже перестали выдавать турецкие лиры с карт «Мир», передает ТАСС.

В конце июля международная платежная система Mastercard отчиталась об убытках в 26 миллионов долларов за второй квартал 2022 года, на который выпал уход компании из России в связи с началом специальной операции в Донбассе.

Эксперт Национальной технологической инициативы по цифровым финансам Виктор Достов высказал мнение, что международные платежные системы Mastercard и Visa способны быстро восстановить полноценную работу своих карт в России при возвращении в страну.

При этом специалист заметил, что за возвращение имевшейся ранее доли рынка этим системам теперь придется побороться, поскольку клиенты будут неохотно возвращаться к продуктам этих компаний.

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