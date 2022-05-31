Эксперт: Visa и Mastercard быстро восстановят инфраструктуру при возвращении в РФ

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Международные платежные системы Mastercard и Visa способны быстро восстановить полноценную работу своих карт в РФ при возвращении в страну, заявил во вторник, 31 мая, эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов.

При этом специалист заметил, что за возвращение имевшейся ранее доли рынка этим системам теперь придется побороться, поскольку клиенты будут неохотно возвращаться к продуктам этих компаний.

Для возвращения на российский рынок Visa и Mastercard будут обязаны сперва разблокировать международный доступ карт, напомнил Достов. Он отметил, что это действие касается всех карт сразу, его можно провести оперативно, но все же какое-то время подобная операция займет, пишет РИА Новости.

Возможность вернуть себе имевшиеся до кризиса доли на российском рынке зависит от рыночной и маркетинговой политики вышеуказанных компаний. Однако даже в случае возвращения в Россию не факт, что граждане страны захотят пользоваться международными картами, заметил эксперт.

В середине мая министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что России удалось создать альтернативу системам Visa и Mastercard.