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Силуанов заявил, что в РФ удалось создать альтернативу системам Visa и Mastercard

Полина Долганова
Общество
Силуанов заявил, что в РФ удалось создать альтернативу системам Visa и Mastercard
Фото: Пресс-служба Госдумы

Министр финансов Российский Федерации Антон Силуанов заявил, что России удалось создать альтернативу системам Visa и Mastercard. Об этом он сообщил в среду, 18 мая.

— Решение Центрального банка, решение руководства страны о создании такой альтернативы Visa и Mastercard абсолютно сработало. Мы это с вами видим, — цитирует министра ТАСС.

Недавно платежная система Visa оценила ущерб после приостановки деятельности в России в 60 миллионов долларов. Об этом говорится в квартальном отчете компании. После улучшения геополитической обстановки Visa и Mastercard будут думать, как снова полностью развернуть бизнес в России. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

До этого представители крупных российских банков заявили, что выпуск карт китайской платежной системы UnionPay планируют начать к середине осени 2022 года. Сейчас их оформляют в десяти финансовых организациях страны. «Вечерка» выяснила, что на сегодняшний день происходит с китайской платежной системой, так ли она надежна и какие существуют альтернативы.

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