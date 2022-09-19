Турецкий DenizBank прекратил операции с российскими картами «Мир»

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Крупный турецкий банк DenizBank прекратил обслуживать российские карты «Мир». Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщили в службе поддержке клиентов организации.

Уточняется, что карты «Мир» больше не принимаются их банкоматами, а операции по ним не осуществляются. Данное решение банка связано с санкциями США и Великобритании против России, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что по той же причине от обслуживания российских карт «Мир» отказался еще один крупный банк Турции — Is bankasi.

Эксперт Национальной технологической инициативы по цифровым финансам Виктор Достов высказал мнение, что международные платежные системы Mastercard и Visa способны быстро восстановить полноценную работу своих карт в России при возвращении в страну.

Для возвращения на российский рынок Visa и Mastercard будут обязаны сперва разблокировать международный доступ карт, напомнил Достов. Он отметил, что это действие касается всех карт сразу, его можно провести оперативно, но все же какое-то время подобная операция займет.