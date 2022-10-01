В России подорожал проезд в плацкарте

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Стоимость поездки в плацкартных и общих вагонах дальнего следования по территории страны с 1 октября станет дороже на 6,52 процента. Соответствующую индексацию утвердила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

По данным пресс-службы ведомства, среднегодовой размер индексации составит 6 процентов — это в два раза ниже прогнозируемого в 2022 году уровня инфляции. Уточняется, что в пересчете на одного пассажира билет подорожает не более чем на 90 рублей.

ФАС отмечает, что это позволит улучшить ситуацию с железнодорожными перевозками в регионы и обновить подвижной состав.

Индексация тарифов коснется РЖД, ФПК, «Железных дорог Якутии», пассажирской компании «Сахалин» и оператора перевозок в Крым — «Гранд Сервис Экспресса».

23 сентября Минэкономразвития объявило о повторной индексации тарифов ЖКХ. Уточняется, что предельный уровень индексации тарифов 1 декабря для населения по стране не превысит девяти процентов. Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц при реализации этих тарифных решений вырастет на 324 рубля.